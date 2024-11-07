زميتي: “جاهزون لمواجهة اتحاد العاصمة وهدفنا النقاط الثلاث”

أكد مساعد مدرب شبيبة القبائل، فريد زميتي، عزم فريقه على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة التي ستجمعهم بالضيف اتحاد العاصمة، برسم الجولة الثامنة من البطولة المحترفة

وصرح زميتي، اليوم الخميس، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “مباراة الكلاسيكو التي ستجمعنا باتحاد العاصمة، ستكون صعبة، بين فريقين في المستوى”.

كما أضاف: “اتحاد العاصمة يطبق كرة جميلة، ونعرف لاعبيهم، كما أنهم لم يتلقو أي هزيمة لحد الآن، ونحن حضرنا جيدا لمواجهتهم”.

وتابع فريد زميتي: “كل لاعبينا جاهزون لهذه المباراة، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث”.