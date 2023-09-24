زميتي: “حققنا نتيجة ايجابية في المغرب رغم صعوبة المباراة”

أبدى مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي، رضاه عن نتيجة التعادل التي عاد بها فريقه من المغرب في مواجهة الفتح الرباطي، ضمن الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف.

وصرح زميتي، للصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة: “هذه كانت ثاني مباراة لنا في الموسم، وفريقنا كان مرهقا بعد سفرية السعودية”.

كما أضاف: “كنا على دراية بأن هذه المباراتنا ستكون صعبة أمام فريق محترم يلعب الأدوار الاولى في البطولة المغربية”.

وتابع فريد زميتي: “نحن كنا نطمح لتحقيق الفوز، ونجحنا في العودة بنتيجة ايجابية ولازال أمامنا شوط ثاني في الجزائر، أين سنقدم أفضل ما لدينا لبلوغ دور المجموعات”.