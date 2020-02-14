زميتي: “دزيري منهك ونتمنى أن يتراجع عن قرار الاستقالة” !

الرياضة
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زميتي: “دزيري منهك ونتمنى أن يتراجع عن قرار الاستقالة” !
بقلم أمير بهلول

أكد “فريد زميتي” المدرب المساعد لإتحاد العاصمة، أن الطاقم الفني يقدم كل ما لديه في التدريبات لكن في المباريات تحدث أمور أخرى.

وقال زميتي في تصريح للإذاعة الوطنية: “بلال منهك بعد الإقصاء.. والجميع يعرف وضعية الفريق، فصديق المدرب هي النتائج، لقد قرر الاستقالة وأكد أنه لابد من ضخ دماء جديدة”.

وأضاف: “نحن نفعل كل شيء بكل صراحة، لكن في المباراة الأمور تصبح متغايرة، كنا في بداية الموسم كفريق مثالي وفجأة انقلب كل شيء”.

وتابع: “في بداية الموسم الفريق تعاقد مع لاعبين من دون خبرة، حتى البرمجة أثرت كثيرا في اللاعبين الذين شاركوا في عدد كبير من المباريات في نصف موسم”.

وختم كلامه: “نتمنى من أن يعدل دزيري عن قراره”.


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