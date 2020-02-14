زميتي: “دزيري منهك ونتمنى أن يتراجع عن قرار الاستقالة” !

أكد “فريد زميتي” المدرب المساعد لإتحاد العاصمة، أن الطاقم الفني يقدم كل ما لديه في التدريبات لكن في المباريات تحدث أمور أخرى.

وقال زميتي في تصريح للإذاعة الوطنية: “بلال منهك بعد الإقصاء.. والجميع يعرف وضعية الفريق، فصديق المدرب هي النتائج، لقد قرر الاستقالة وأكد أنه لابد من ضخ دماء جديدة”.

وأضاف: “نحن نفعل كل شيء بكل صراحة، لكن في المباراة الأمور تصبح متغايرة، كنا في بداية الموسم كفريق مثالي وفجأة انقلب كل شيء”.

وتابع: “في بداية الموسم الفريق تعاقد مع لاعبين من دون خبرة، حتى البرمجة أثرت كثيرا في اللاعبين الذين شاركوا في عدد كبير من المباريات في نصف موسم”.

وختم كلامه: “نتمنى من أن يعدل دزيري عن قراره”.