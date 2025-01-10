زميتي: “سنعمل المستحيل للفوز أمام اتحاد الحراش وضمان التأهل”

اعترف المدرب المساعد لشبيبة القبائل، فريد زميتي، بصعوبة مباراة الدور الـ16 من كأس الجمهورية، التي ستجمعهم بالضيف اتحاد الحراش، مؤكدا في ذات الوقت عومهم على ضمان التأهل.

وصرح زميتي، اليوم الجمعة، للاذاعة الوطنية: “حضرنا بصفة عادية لمباراتنا أمام اتحاد الحراش، والفريق جاهز لهذا الموعد”.

كما أضاف: “ندرك بأن هذه المباراة ستكون صعبة، لكن نحن عازمون على فعل المستحيل من أجل الفوز، وضمان التأهل”.

وتابع فريد زميتي: “تحدثنا مع اللاعبين، الذي أبدو حسهم بالمسؤولية، من أجل الفوز أمام فريق محترم اسمه اتحاد الحراش، وضمان التأهل، لاسعاد أنصار الشبيبة”.

يذكر أن مباراة الدور الـ16 من كأس الجزائر، والتي ستجمع شبيبة القبائل، بالضيف اتحاد الحراش، مقررة أمسية اليوم الجمعة، على الساعة (17:00)، بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.