زميتي: “سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق التأهل في كأس الكاف”

تحدث فريد زميتي، مساعد مدرب اتحاد العاصمة، عن مباراتهم المقبلة في كأس الكاف، والتي ستجمعهم بنادي الجيش الملكي المغربي.

وصرح زميتي، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “سنتعامل بكل جدية مع مباراتنا المقبلة في منافسة كأس الكاف”.

كما أضاف: “ندرك جيدا بأن منافسنا المقبل في هذه المنافسة يحتل المركز الأول في الدوري المغربي، ويملك لاعبين وامكانيات”.

وتابع فريد زميتي: “من جهتنا سنقدم أفضل ما لدينا في الجزائر، وخلال لقاء العودة بالمغرب، من أجل تحقيق التأهل، وهذا هو هدف الجميع في الفريق”.