زميتي :”سوسطارة جاهزة لإعادة نفس سيناريو الأهلي مع الفتح الرباطي”

أبدى المدرب المساعد في فريق اتحاد العاصمة فريد زميتي تفاؤله الكبير في تجاوز عقبة الفتح الرباطي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفيدرالية.

وقال فريد زميتي في تصريح للموقع الرسمي لفريقه الذي نشر اليوم الأربعاء “ستكون المباراة أمام الفتح الرباطي صعبة مثل كل المباريات التي يطغى عليها الطابع الداربي المغاربي، معنويات اللاعبين مرتفعة بعد تتويجنا بالكأس السوبر و حضرنا جيّدا تحسبا للعودة إلى مسابقة كأس الكونفيدرالية”.

كما أضاف زميتي قبل تنقل الوفد إلى المغرب”سنواجه فريقا آخر بمعطيات مختلفة وخطة أخرى و سنخوض مواجهة الفتح الرباطي بالعزيمة نفسها التي لعبنا بها كأس السوبر”.

وختم مساعد المدرب الرئيسي عبد الحق بن شيخة “الاستقدامات كانت مدروسة وفق أهدافنا التي سطرناها و اللاعبين بدأو يندمجون يوما بعد يوم و هذا شيء إيجابي”.

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