زميتي: “عازمون على اقتطاع تأشيرة التأهل”

أكد مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي، عزم فريقه على الإطاحة بالضيف الفتح الرباطي، والتأهل لدور مجموعات رابطة الأبطال.

وصرح زميتي، للصفحى الرسمية للاتحاد: “سنواجه فريق جيد، بلاعبين ذوي خبرة، لكننا عازمون على التأهل لدور المجموعات”.

كما أضاف: “سنبذل كل مجهودنا لتحقيق هذا الهدف، بالتركيز في مواجهة الفتح الرباطي، طالما لم يتبقى سوى شوط واحد”.

وأردف مساعد مدرب اتحاد العاصمة: “معنويات اللاعبين في أفضل حال لرفع التدي في هذه المباراة”.

وتابع فريد زميتي: “أنصارنا متعودون على الوقوف إلى جانب الفريق، ونتمنى توافدهم بقوة إلى وهران لمساندة الاتحاد”.