زميتي: “عازمون على اقتطاع تأشيرة التأهل”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي، عزم فريقه على الإطاحة بالضيف الفتح الرباطي، والتأهل لدور مجموعات رابطة الأبطال.
وصرح زميتي، للصفحى الرسمية للاتحاد: “سنواجه فريق جيد، بلاعبين ذوي خبرة، لكننا عازمون على التأهل لدور المجموعات”.
كما أضاف: “سنبذل كل مجهودنا لتحقيق هذا الهدف، بالتركيز في مواجهة الفتح الرباطي، طالما لم يتبقى سوى شوط واحد”.
وأردف مساعد مدرب اتحاد العاصمة: “معنويات اللاعبين في أفضل حال لرفع التدي في هذه المباراة”.
وتابع فريد زميتي: “أنصارنا متعودون على الوقوف إلى جانب الفريق، ونتمنى توافدهم بقوة إلى وهران لمساندة الاتحاد”.
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