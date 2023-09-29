زميتي: “عازمون على ضمان التأهل لدور المجموعات أمام الفتح الرباطي”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي، جاهزية تعداد فريقه، لمواجهة فريق الفتح الرباطي، ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف.
وصرح زميتي اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “سنعمل كل ما بوسعنا في مباراة العودة لتحقيق التأهل لدور المجموعات”.
كما أضاف: “اللاعبون جاهزون لمباراة يوم الأحد، التي ستكون صعبة كوننا سنواجه فريقا محترما يملك لاعبين ذوي خبرة متعودين على لعب الأدوار الأولى”.
وأردف: “طوينا صفحة مباراة الذهاب، وهزيمتنا أمام بارادو، وكل تركيزنا منصب على مباراة يوم الأحد”.
كما تابع فريد زميتي: “المدرّب بن شيخة، تحدث مع اللاعبين، وطالبهم بنسيان المباريات الماضية، كما صحّح بعض الأخطاء ونستكمل تحضيراتنا إلى غاية موعد المباراة”.
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