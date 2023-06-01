زميتي: “فخورون بدعوة لاعبينا للمنتخب الوطني”

تحدث فريد زميتي، مساعد مدرب اتحاد العاصمة، عن الدعوة التي تلقاها رباعي الفريق، للمشاركة في التربص المقبل للمنتخب الوطني.

وقال زميتي في هذا الخصوص، مصرحا لتلفزيون “النهار”: “نحن جد فخورين بالدعوة التي تلقاها لاعبونا للمشاركة في التربص المقبل للمنتخب الوطني”.

كما أضاف مساعد مدرب الاتحاد: “نتمنى أن يقدم لاعبونا الإضافة المنتظرة منهم، واللازمة للمنتخب الوطني”.

يذكر أن الناخب الوطني جمال بلماضي، وجه الدعوة لأربعة لاعبين من اتحاد العاصمة، بن بوط، بلعيد، لوصيف، ومحيوص، للمشاركة في تربص جوان الجاري.