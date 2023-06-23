زميتي :”قدمنا مباراة كبيرة ونستحق الفوز أمام مولودية الجزائر”

ابدى المدرب المساعد في فريق اتحاد العاصمة فريد زميتي سعادته الكبيرة بعد تحقيق الفوز أمام مولودية الجزائر بثنائية نظيفة.

وقال فريد زميتي في تصريح للتلفزيون العمومي عقب الداربي العاصمي “حضرنا للداربي كما ينبغي الحال، سجلنا في الوقت المناسب، كما سيطرنا بالطول والعرض على مجريات الشوط الثاني”.

كما أضاف المدرب المساعد لعبد الحق بن شيخة “قدمنا مقابلة في المستوى وقوية ورغم ذلك، لا يعني ان مولودية الجزائر فريق ضعيف”.

وكان زميتي أحد المسؤولين في الطاقم الفني لـ “سوسطارة”ّ الذي صنعوا الفوز الكبير امام الغريم التاريخي.

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