زميتي: “كأس الكاف ستبقى في الجزائر”

أبدى مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي، ثقته الكبيرة، في قدرة الفريق على التتويج بكأس الكاف وابقائها في الجزائر.

وصرح زميتي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “اللاعبون أبدوا تركيزا كبيرا في التحضيرات التي تسير على ما يرام بمركز سيدي موسى”.

كما أضاف: “نسينا مباراة الذهاب، وتركيزنا منصب على مباراة العودة التي سندخلها بهدف التتويج بالكأس وابقائها في الجزائر”.

وتابع فريد زميتي: “كل اللاعبين جاهزين، وواعون بالمسؤولية التي تنتظرهم، باستثناء بن زازة المعاقب، وسنعمل على ايجاد البديل المناسب له”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، يواجه غدا السبت، يانغ أفريكانز، بملعب “5 جويلية”، برسم لقاء العودة من نهائي كأس الكاف.