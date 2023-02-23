زميتي: “مجبرون على تحقيق الفوز في مواجهة مارمو جالنتس”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي، أهمية مباراتهم المقبلة أمام مارمو جالنتس الجنوب افريقي، في كأس الكاف، وضرورة الفوز بها.
وصرح زميتي، للصفحة الرسمية للاتحاد: “التحضيرات تسير على أحسن ما يرام لمباراتنا المقبلة أمام مارمو جالنتس”.
كما أضاف: “نحن مجبرون على تحقيق الفوز أمام مارمو جالنتس، كونه تنتظرنا خرجتين بعد هذه المقابلة”.
وأردف: “نسعى لتقديم أفضل ما لدينا في مباراة الأحد المقبل من أجل تحقيق الفوز والظفر بالمركز الأول”.
وتابع فريد زميتي: “نتمنى أن نكون في الموعد، ونحظى بالدعم اللازم من جماهيرنا، لتقديم أداء في المستوى وتحقيق الفوز”.
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