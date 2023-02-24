زميتي: “محيوص جاهز للعودة إلى المنافسة في مواجهة مارومو”

زفّ مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي، أخبارا سارة لأنصار الفريق، قبل مباراتهم امام مارومو، في كأس الكاف.

وصرح زميتي، للإذاعة الوطينة: “قمنا بتحضير جيد لهذه المباراة والجميع واعٍ بالمسؤولية الملقاة على عاتقه”.

كما أضاف: “كما يُدرك الجميع، فريق مارومو متصدر لمجموعتنا، ونطمح للاطاحة به من أجل خطف الصدارة”.

وتابع فريد زميتي: “محيوص كان يعاني من إصابة حرمته من مباراتنا الأخيرة، لكنه سيسجل عودته في مباراة هذا الأحد”.