زميتي: “محيوص جاهز للعودة إلى المنافسة في مواجهة مارومو”
بقلم كريم تيغرمت
زفّ مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي، أخبارا سارة لأنصار الفريق، قبل مباراتهم امام مارومو، في كأس الكاف.
وصرح زميتي، للإذاعة الوطينة: “قمنا بتحضير جيد لهذه المباراة والجميع واعٍ بالمسؤولية الملقاة على عاتقه”.
كما أضاف: “كما يُدرك الجميع، فريق مارومو متصدر لمجموعتنا، ونطمح للاطاحة به من أجل خطف الصدارة”.
وتابع فريد زميتي: “محيوص كان يعاني من إصابة حرمته من مباراتنا الأخيرة، لكنه سيسجل عودته في مباراة هذا الأحد”.
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