زميتي: “نأمل تفادي هذه الأندية في دور المجموعات”

تحدث مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي، عن قرعة دور مجموعات كأس الكاف، كاشفا أمالهم في هذه القرعة.

وصرح زميتي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “نأمل في تفادي التنقلات الطويلة خلال مبارياتنا ضمن دور المجموعات”.

كما أضاف مساعد مدرب اتحاد العاصمة: “نتمنى أن تكون القرعة في صالحنا، من خلال مواجهة أندية من دول الجوار”.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، حامل لقب كأس الكاف، سيتعرف اليوم الجمعة، على منافسيه في دور المجموعات من كأس الكاف.