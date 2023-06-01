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الرياضة

زميتي: “نحن على موعد مع كتابة التاريخ”

بقلم كريم تيغرمت
زميتي: “نحن على موعد مع كتابة التاريخ”
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اعتبر مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي، بأن فريقهم على موعد يوم السبت المقبل، لكتابة سطر جديد في تاريخ النادي.

وصرح زميتي، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “التحصيرات لنهائي كأس الكاف، تسير على أحسن ما يرام هنا بمركز سيدي موسى”.

كما أضاف: “اختيارنا لمركز سيدي موسى، كان بهدف الحفاظ على تركيز اللاعبين، واستغلال الهدوء، والامكانيات المتوفرة”.

وأردف: “كل اللاعبين واعين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، من أجل الظهور بوجه ايجابي يوم السبت المقبل”.

وتابع فريد زميتي: “لدينا موعد مع كتابة سطر جديد في تاريخ الفريق يوم السبت،  وندرك جيدا ببأننا سنحظى بدعم كبير من جمهورنا الذي نتمنى اسعاده”.

رابط دائم : https://nhar.tv/RBC1d
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