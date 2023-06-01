زميتي: “نحن على موعد مع كتابة التاريخ”

اعتبر مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي، بأن فريقهم على موعد يوم السبت المقبل، لكتابة سطر جديد في تاريخ النادي.

وصرح زميتي، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “التحصيرات لنهائي كأس الكاف، تسير على أحسن ما يرام هنا بمركز سيدي موسى”.

كما أضاف: “اختيارنا لمركز سيدي موسى، كان بهدف الحفاظ على تركيز اللاعبين، واستغلال الهدوء، والامكانيات المتوفرة”.

وأردف: “كل اللاعبين واعين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، من أجل الظهور بوجه ايجابي يوم السبت المقبل”.

وتابع فريد زميتي: “لدينا موعد مع كتابة سطر جديد في تاريخ الفريق يوم السبت، وندرك جيدا ببأننا سنحظى بدعم كبير من جمهورنا الذي نتمنى اسعاده”.