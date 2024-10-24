زميتي: “نسعى لتصحيح الأخطاء الدفاعية وبعض الحكام أثروا على نتائجنا”

أكد المدرب المساعد في شبيبة القبائل، فريد زميتي، استعداد الفريق لتقديم مباراة قوية، بعد غد السبت، أمام اتحاد خنشلة.

وقال فريد زميتي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الخميس: “سجلنا 8 أهداف واستقبلنا العهدد نفسه، يعني أننا نعاني من الجانب الدفاعي، والمدرب بن شيخة يعمل على تصحيح الأخطاء، في الأسبوع الحالي سنسعى لقول كلمتنا”.

وأضاف زميتي: “الحكام مثل اللاعبين، يعيشون الضغط، لكنهم أثروا علينا، مثل ركلة جزاء اللاعب أخريب. لقد كانوا سببا في وضعيتنا ولو بشكل نسبي”.

وختم مساعد المدرب: “القرار يعود للمدرب بن شيخة حول استقدام حارس مرمى جديد. لكن لدينا الآن بن رابح الذي يعتبر مستقبل الفريق”.

للإشارة، ستلعب المباراة بين شبيبة القبائل والضيف اتحاد خنشلة، مساء السبت المقبل. بملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد. ضمن مباريات الجولة السادسة من الرابطة المحترفة .

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