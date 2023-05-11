زميتي: “نشكر اللاعبين على مجهوداتهم وينتظرنا شوط ثاني حاسم بالجزائر”

ثمّن مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي، نتيجة التعادل التي عاد بها فريقهم من جنوب افريقيا، في مواجهة أساك ميموزا، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكاف.

وصرخ زميتي، للصفحة الرسمية للاتحاد: “كنا نُدرك بأن مباراة النصف نهائي لن تكون سهلة، لذا حضّرنا خطة محكمة أتت بثمارها”.

كما أضاف: “اللاعبون مشكورون على مجهوداتهم، كان هدفنا من مباراة الذهاب هو عدم تلقي أهداف، ونجحنا في ذلك”.

وأردف: “الآن ينتظرنا شوط ثاني حاسم بالجزائر، والذي سنحضر له كما ينبغي لضمان التأهل، بدعم الجميع خصوصا أنصار الفريق”.

وختم فريد زميتي: “سنقدم أفضل ما لدينا لبلوغ الدور النهائي، واسعاد جمهور الاتحاد، والشعب الجزائري بصفة عامة”.