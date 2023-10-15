زميتي: “نهدي فوزنا على خنشلة للمدرب بن شيخة”

أبدى المدرب المساعد لاتحاد العاصمة، فريد زميتي، سعادته بتحقيقهم أول فوز هذا المسوم في البطولة، على حساب اتحاد خنشلة.

وصرح زميتي، عقب فوزهم بثلاثية نظيفة أمام اتحاد خنشلة، لتلفزيون “النهار”: “حققنا فوز جد مفيد للمعنويات، ونحن مسرورين بذلك”.

كما أضاف: “أشكر اللاعبين على المجهودات والآداء، في هذه المباراة التي كنا مجبرين على تحقيق الفوز فيها”.

وتاعب فريد زميتي: “نتمنى أن تكون هذه هي انطلافذقتنا الحقيقية، ونحن كطاقم فني نهدي هذا الفوز للمدرب عبد الحق بن شيخة”.