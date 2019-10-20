زميل دوخة يكشف ما حدث بين الجزائري وأمرابط!

دافع محمد العمري لاعب الرائد، بإستماتة، عن زميله عز الدين دوخة، بعد الأحداث التي شهدتها المُباراة أمام النصر. أمس السبت.

وكشف المُدافع ما الذي حدث بين حارس المنتخب الجزائري والمغربي نور الدين أمرابط، ودفع بالأول للإنفعال بشكل غير مسبوق بالمرة.

وقال في تصريحات تلفزيونية :”ردة فعل دوخة عادية، أي لاعب عنده غيرة لا يرضى بالتعرض للضرب على وجهه”.

وواصل :”ما فعله أمر طبيعي، لأنه تعرض لإعتداء من أمرابط، دون أن يتحرك الحكم لإرجاع الحق لصاحبه”.

وختم في نفس السياق :”حارسنا ليس صغيرا، إنه يمتلك الخبرة، ولم يكن ليغضب لولا تجاوز المُنافس لحدوده”.