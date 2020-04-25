زميل دولور المصاب بكورونا يستفيق من الغيبوبة !!

استفاق نسبيا اليوم السبت متوسط ميدان فريق مونبولييه الفرنسي “جونيور سامبيا” من الغيبوبة التي دخلها الخميس بعد اصابته بفيروس كورونا.

وكان صاحب ال23 ربيعا قد دخل المستشفى يوم الثلاثاء بعد التهاب حاد في المعدة لكن حالته تدهورت يوم الخميس ليدخل في غيبوبة اصطناعية.

وقال جيرا، وكيل أعمال اللاعب، في تصريحات لصحيفة (ليكيب):”لقد احترم قواعد التباعد الاجتماعي، لقد كان يخرج بمفرده للركض أو للتسوق بجانب منزله، حيث لا يوجد عدد كبير من الناس”.

يذكر أن فريق مونبولييه الفرنسي ينشط في صفوفه النجم الدولي الجزائري آندي دولور.