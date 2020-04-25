زميل دولور يصاب بفيروس كورونا وينقل إلى العناية المركزة!

تعرض زميل اللاعب الدولي الجزائري آندي دولور في فريق مونبولييه الفرنسي “جينيور سامبيا” للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن “سامبيا” ظهرت عليه أعراض أعراض فيروس كورونا وتم نقله للمستشفى منتصف هذا الأسبوع، واليوم نقل للعناية المركزة، بعد تدهورت حالته الصحية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ناديه رفض الإدلاء بتصريحات بشأن الموضوع، واكتفى نادى مونبلييه بنشر بيان دون الكشف عن هوية اللاعب المريض، “على إثر مشاكل فى الجهاز الهضمى والجهاز التنفسي، تم إدخال أحد لاعبينا إلى المستشفى فى مونبلييه قبل يومين، للاستفادة من الرعاية المناسبة”.