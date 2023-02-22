زميل ديلور يقترب من تمثيل ألوان المنتخب الوطني

كشفت مصادر إعلامية فرنسية، أمس الثلاثاء، عن إقتراب لاعب فرانكو جزائري لتمثيل المنتخب الوطني، خلال الإستحقاقات القادمة.

وحسب مصادر لموقع “تريبيون نانتاز” المقرب من نادي نانت الفرنسي، فإن زميل مهاجم الخضر أندي ديلور، بنانت الفرنسي الظهير الأيسر جوان حجام، يقترب من تمثيل المنتخب الوطني الجزائري.

وأوضح المصدر، أن اللاعب جوان حجام بإمكانه الإنضمام للمنتخب الوطني كونه يملك الجنسيتين الفرنسية والجزائرية.

يجدر للإشارة، سبق للاعب جوان حجام أن مثل المنتخب الفرنسي لأقل من 20 عاماً، وانتقل إلى نانت في الميركاتو الشتوي الأخير قادماً من نادي أف سي باريس الناشط في الليغ 2.