زميل محرز يؤكد رفضه استئناف البريمرليغ !!

أكد النجم الدولي الأرجنتيني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “سيرجيو أغويرو” رفضه التام لفكرة استئناف البريمرليغ مجددا.

زميل محرز في السيتي قال اليوم الخميس لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية:”غالبية اللاعبين خائفون لأن لديهم عائلات ولديهم أطفال وآباء وأمهات، عندما نعود أتصور أننا سنكون متوترين للغاية، وسنكون حذرين بشكل بالغ”.

وتابع:”قبل 15 يوما، قيل لنا عن تاريخ العودة للتدريبات وكان ذلك في 4 ماي المقبل، الآن هناك اجتماع جديد. سيكون من الصعب اللعب بدوري الأبطال في أوت المقبل”.

يذكر أن الدوري الانجليزي الممتاز متوقف منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.