زمّالي: الشّبكة العربيّة لمعلومات الأسواق جدّ مهمة وتوفّر مؤهلات نادرة في الجزائر

قال وزير العمل والتشغيل والضّمان الإجتماعي مراد زمّالي، الأحد أنّ الجزائر سوف تساهم في تزويد الشبكة حول السّوق الجزائرية للعمل.

كما أنها لا ستستفيد من الدورات التكوينية والخبرات من خلال الإحتكاك بالمختصين الذين قدموا إلى الجزائر.

زمالي وعلى هامش افتتاح الورشة الإقليمية حول الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل بالعاصمة، أكد أنّ هذه المبادرة جدّ مهمّة وستمكّن من توفير مؤهلات غير متوفرة في الجزائر.

فضلا عن الضمانات التي ستقدمها في سوق العمل في الجزائر، التي ستتفيد منها الشبكة والجزائر على حد سواء.