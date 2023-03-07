زنادي يشدد على الالتزام بآجال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات

شدد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة لطفي زنادي، على ضرورة الالتزام الصارم بآجال الانجاز المحددة لمشروع محطة تحلية مياه البحر الجديدة بكاب جنات ولاية بومرداس.

وتحقيق الانسجام التام بين مختلف المؤسسات العاملة على هذا المشروع، والتي هي تابعة لمجمع سوناطراك مؤكدا أن هذا المشروع بمثابة تحدي آخر، كون أن هذه المحطة يشرف على إنجازها لأول مرة شركات وطنية جزائرية 100%.

والتي أثبتت لحد الآن كفاءتها وقدرتها العالية على رفع هذه التحديات في هذا الميدان بالذات.

ويدخل مشروع المحطة في إطار الأولويات الوطنية للدولة، ووفقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إطار الأمن المائي آفاق ديسمبر 2024.

وجاءت تعليمات الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة لطفي زنادي على زيارة تفقد لمشروع محطة تحلية مياه البحر الجديدة بكاب جنات ولاية بومرداس.

والتي قام بها مرفوقا بالرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى, حيث وقف على مدى تقدم وتيرة العمل بالمشروع.

وذلك في إطار المتابعة الدقيقة والمتواصلة لهذه المشاريع ميدانيا كونها ذات أهمية قصوى للمواطن وذات البعد الاستراتيجي للجزائر.