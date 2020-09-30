يشارك زهاء 100 عارض في الطبعة الـ17 للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية.

ومن المزمع إقامة التظاهرة، بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد” لوهران من 25 إلى 29 أكتوبر القادم.

وقال محافظ التظاهرة، زبير والي، أن الصالون يجمع أزيد من 85 شركة وطنية وشركات أجنبية متواجدة بالجزائر.

وتنظم هذه الظاهرة، وكالة “أس بي ايفنتس كوم كومباني”، تحت شعار “لنبني جزائر الغد عصرية وقوية”.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الطبعة هامة بالنظر إلى المشاركة الوطنية فيها.

وأضاف “كل تركيزنا منصب حاليًا على الإمكانات الجزائرية بهذا المجال، نريد أن نشجع الشباب الجزائري لبناء بلادنا ولدينا الوسائل لذلك”.

وسيتم بالمناسبة تنظيم لقاءات ثنائية بين متعاملين اقتصاديين جزائريين في مجال السكن والبناء.

وتهدف اللقاءات إلى تشجيع الشراكة بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران.

كما برمجت أيضا ثلاثة أيام دراسية حول قطاع البناء والإسكان في الجزائر وأهدافه.

وستشهد التظاهرة الاقتصادية تطبيق بروتوكول صحي بالنسبة للمشاركين والزوار بالنظر إلى الظرف الصحي المتعلق بفيروس كورونا.