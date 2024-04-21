زهانة: تخصيص 35 حافلة جديدة لمؤسسة إيتوزا بأدرار

أعلن وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، أنه سيتم تخصيص 35 حافلة جديدة لفائدة مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بولاية أدرار. من أجل تعزيز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال زهانة خلال معاينته لحظيرة مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري في زيارة العمل التي قادته إلى أدرار. أن هذه الحصة من الحافلات التي ستتدعم بها المؤسسة من شأنها أن تساهم في استحداث خطوط جديدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. داعيا إلى ضرورة تخصيص ورشة للتكفل بأشغال صيانة العتاد والعمل على تكوين العاملين بها من أجل تثمين ممتلكات المؤسسة.

وخلال هذه الزيارة، وقف الوزير والوفد المرافق له على مستوى الخدمات التي تقدمها المحطة البرية لنقل المسافرين بأدرار. أين ثمن الإعتماد على الرقمنة في الحجز والدفع الإلكتروني. مشيرا إلى أن الوزارة سخرت أغلفة مالية لأشغال صيانة محطات النقل البري لعصرنة خدماتها ولتمكينها من تطوير أدائها والتسيير الذاتي لخدماتها.

كما أكد وزير النقل خلال استماعه لعرض شامل حول وضعية القطاع وتحدياته بالولاية، أن دائرته الوزارية رصدت ضمن إستراتيجيتها لترقية القطاع كافة الإمكانيات المادية والبشرية. لضمان تقديم خدمات نوعية بمعايير عالمية من خلال توفير مختلف المعدات وتكوين العنصر البشري. إلى جانب صيانة وعصرنة مختلف الهياكل وتعزيز الرقمنة.

وأشار إلى أن عصرنة خدمات النقل الموجهة للمواطنين تدخل في صلب إهتمامات الوزارة. داعيا مسؤولي القطاع إلى تحسيس المتعاملين الخواص للانخراط في المساعي الرامية لترقية الخدمة العمومية.

وأبدى المسؤول الأول على قطاع النقل ارتياحه للجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية لعصرنة خدمات مطار توات ”الشيخ سيدي محمد بلكبير” بأدرار. والذي يستعد لبرمجة رحلات جوية دولية مباشرة للحجاج نحو البقاع المقدسة. كما شدّد الوزير على ضرورة تكييف كل المطارات مع المواصفات العالمية للخدمات. من خلال العمل على وضع كل التجهيزات اللوجيستية. وتكوين المستخدمين من أجل وضع المسافرين في أحسن الظروف.

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