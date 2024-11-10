زهانة: مستعدون لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عمليات التصدير

أكد وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، على استعداده الدائم والتام لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مختلف عمليات التصدير، عن طريق خدمات ترقى إلى تطلعاتهم، سواء ما تعلق الأمر بالموانئ، وشركات نقل البضائع، وتوفير القدرات اللازمة للشحن من خلال استغلال كامل قدرات الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع.

وخلال إشرافه على ملتقى حول مرافقة المتعاملين الإقتصاديين في عمليات التصدير خارج المحروقات. بمقر الوزارة، أشار الوزير إلى أن مصالحه قد وضعت استراتيجية وآليات بالتنسيق مع جميع الفاعلين. مما يساهم في استقطاب الشركات والمؤسسات المصدرة، بتقليص مدة معالجة البضائع. والاعتماد على الرقمنة، ما يمنح تنافسية للسلع والبضائع الجزائرية لولوج مختلف الأسواق العالمية.

يشار أن هذا اللقاء، تم بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومشاركة رئيسة المجمع البحري للنقل (GATMA). الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT)، وعدد من مسيري الموانئ. وعدد من المصدرين والمتعاملين في مجال النقل البحري، بالإضافة إلى خبراء في المجال.

حيث خصص لطرح الانشغالات ورفع العراقيل التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون. وفضاء للتشاور بين جميع الفاعلين.

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