زهانة يؤكد على دعم مشروع “بلدنا” بوسائل النقل

إستقبل وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الأحد، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية “بلدنا”، علي العلي.

وحسب بيان للوزارة، تم التطرق إلى السبل الأنجع لمرافقة الإستثمار القطري بولاية أدرار، المتمثل في المشروع المتكامل لإنتاج الحليب المجفف بالشراكة مع “بلدنا” القطرية والصندوق الوطني للإستثمار، من حيث وسائل ‏النقل البري والبحري والجوي.‏

وأكد وزير النقل على إستعداد دائرته الوزارية التام لتقديم كل التسهيلات المتعلقة بالنقل. لإنجاح هذا الإستثمار الإستراتيجي ‏الذي سيعود بالمنفعة على الجانبين.