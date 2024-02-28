زهانة يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز العلاقات الثنائية فى مجال النقل

إستقبل وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر، ألبيرتو كوتيلو.

وحسب بيان الوزارة، فقد تباحث الطرفان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع النقل.

كما تم التطرق إلى فرص التعاون والشراكة المتاحة بين الجزائر وجمهورية إيطاليا، وكذا مختلف القضايا الاقتصادية ذات الإهتمام المشترك. يضيف المصدر نفسه.