زهانة: يجب تكثيف المراقبة للتقليل من ظاهرة عدم دفع ثمن تذاكر الترامواي

دعا وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، القائمين على تسيير مؤسسة سيترام، إلى تكثيف المراقبة وحملات التحسيس التوعوية للمواطنين، قصد التقليل من ظاهرة التحايل وعدم دفع ثمن التذاكر الذي يؤثر سلبا على مداخيل الشركة.

وأكد الوزير خلال الزيارة التي قادته رفقة والي ولاية سطيف، مصطفى ليماني، والوفد المرافق لهما. إلى مؤسسة سيترام على وجوب خلق ميثاق أخلاقي بين المتعاملين و ضرورة إحترام معايير السلامة والأريحية. وتقديم خدمة ترقى لتطلعات ساكنة الولاية، خاصة أن هذا المكسب يعتبر وسيلة حيوية تساهم في تخفيف الضغط و الإزدحام المروري.

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