زهانة يشدد على إحترام مواعيد الرحلات وتفادي تأخرها

قام وزير النقل محمد الحبيب زهانة، اليوم الأحد، بزيارة مركز مراقبة العمليات (CCO) بمطار هواري بومدين الدولي.

وحسب بيان وزارة النقل، فقد تم خلال هذه الزيارة الإطلاع على برنامج مختلف الرحلات وطريقة برمجتها.

وفي هذا الإطار، أكد وزير النقل خلال إجتماعه بمسؤولي المركز وبحضور الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية على ضرورة إحترام مواعيد الرحلات المبرمجة وتفادي تأخرها.

كما عاين مدى تقدم أشغال مشروع المقر الجديد للخطوط الجوية الجزائرية للتموين (CATERING)، وأسدى تعليماته بالإسراع في الإنتهاء من الأشغال قصد تسليمه في الآجال المحددة، وفي ختام الزيارة تفقد الوزير مركز إرسال الطيران (PVD).