زهانة يقوم بزيارة فجائية إلى محطة خروبة ومطار العاصمة

قام وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، مساء اليوم الإثنين 26 فيفري 2024، بزيارة فجائية إلى مطار الجزائر الدولي، هواري بومدين، للوقوف على جاهزية المطار ومختلف مرافقه وخدماته عشية إحتضان الجزائر لأشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

وحسب بيان الوزارة، فقد تفقد الوزير مختلف مرافق هذه المنشأة، وآخر التحضيرات لإستقبال الوفود المشاركة في أحسن الظروف.

وخلال الزيارة، شدد الوزير على ضرورة توفير جميع الإمكانيات و الوسائل لضمان خدمة ترقى إلى مستوى هذا الحدث الدولي الذي تحتضنه البلاد.

وفي سياق أخر، قام الوزير بزيارة إلى محطة النقل البري للمسافرين بالخروبة، أين عاين مختلف المرافق، ووقف على مستوى الخدمات المقدمة، والتحضيرات الخاصة بشهر رمضان خاصة وأن المحطة تشهد إقبالا كبيرا عشية هذه المناسبة.

وفي هذا الشأن، أبدى الوزير إرتياحه للظروف التي يتم فيها إستقبال المسافرين و التكفل بهم، والاعتماد على الرقمنة في الحجز والدفع التي لاقت استحسان كبيرا من طرف المواطنين، وكذا توفر جميع المرافق الضرورية لراحة المسافرين على مستوى هذه المحطة.