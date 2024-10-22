زهانة يُعاين ورشة صيانة عتاد شركة النقل بالسكك الحديدية بالنعامة

قام وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، بمعية وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، بزيارة ورشة صيانة العتاد التابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية SNTF بولاية النعامة.

وجاء هذا خلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزيران إلى ولاية النعامة، وكانت الورشة المنواجدة على مستوى منطقة مشرية. أول محطة لهما، ليتم بعدها التنقل من مشرية نحو عين الصفراء في رحلة عبر القطار.

يشار أن وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ. كانا مرفوقين بوالي ولاية النعامة، لوناس بوزقزة، والوفد المرافق لهم.

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