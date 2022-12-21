قناة النهار “زهرة: “بديت نتعلم نرفد الهدرة من عند خويا هو علمني سورة الفاتحة بقلم قناة النهار نشر في 21 ديسمبر 2022 - 22:14 حكاية نجاح شارك غرِّد أرسل 23 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VecQL اقرأ أيضا 😱😱لن تصدّق أين عثر رجال الأمن على الأقراص المهلوسة في الطارف قناة النهار 08 ديسمبر البرجية .. منطقة نشاطات واعدة تنتظر تجسيد المشاريع الاستثمارية بمستغانم قناة النهار 21 ديسمبر الوزير الأول: أولينا عناية بالغة للتكفل بالأم والطفل من خلال تحقيق 98% من الولادات في وضع صحي مراقب قناة النهار 19 ديسمبر طالع هابط: النوي خلطها و ينتفض ضد رئيس بلدية بوزريعة بسبب طرده لمعاق يعمل السندويشات أمام الجامعة قناة النهار 06 ديسمبر زين عامر: من المجحف أن تملك لاعب ككريستيانو رونالدو ولا تدخله في المباريات قناة النهار 12 ديسمبر صريح جدا: هل يفكر الرجل الجزائري بالزوجة الثانية ..؟ قناة النهار 01 ديسمبر "رئيس الجمهورية : "صيدال حاولو يقتـلوها..عاودو أحيوها قناة النهار 14 ديسمبر اعترافات مثيرة للإرهـ.ـابي لـعرقوب الجيلالي المكنى "النواس" الذي سلم نفسه للجيش الوطني الشعبي قناة النهار 21 ديسمبر طالع هابط: تحية للأسود وحماة الوطن. وهذه رسالة لكل من يتجرأ على الجزائر قناة النهار 18 ديسمبر باتنة.. للحد من الغش في المعدن الأصفر.. تجارة الذهب يطالبون بإستغلال تقنيات حديثة قناة النهار 18 ديسمبر