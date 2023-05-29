زهرة حركات تثير الجدل بحلق الصليب وهذا ما قالته!

أثارت الإعلامية والممثلة الجزائرية زهرة حركات، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة بسبب آخر صورها.

وشاركت الفنانة صورا جديدة لها على صفحتها الرسمية بانستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي أقراطا على شكل صليب.

وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين جمهورها، مما دفعها إلى غلق خاصية التعليقات على الصور التي نشرتها.

وتسائل المعلقون حول حقيقة تغيير زهرة حركات لديانتها، مما دفعها للخروج عن صمتها وتوضيح الأمر.

وكتبت حركات على صفحتها بانستغرام: “هذا الجدل لا أساس ولا معنى له اخواني الأعزاء.. لقد تم إيلاء أهمية كبيرة لمجوهرات “اكسسوار” الذي لا يمثل مطلقا معتقداتي وانتمائي لديني.. ما تشغلوش بالكم.. الإسلام ديني وكبريائي”.