زهرة حركات عن دورها في “الرهان”.. ” شاركت أمام فنانين كبار”

قالت الممثلة الجزائرية زهرة حركات، أن تجربتها في مسلسل “الرهان”، كانت جيدة وجميلة من كل النواحي.

وعن دورها في مسلسل “الرهان”، الذي سيبث على قناة النهار حصريا في رمضان، كشفت الممثلة أنها لعبت دورين مهمين الأول كان ضابطة شرطة تبحث عن المجرم. والثاني الشرطية التي تعمل من أجل مهمتها وعاطفيتها.

وعبرت، حركات في تصريح للنهار، عن فرحتها لمشاركتها التمثيل أمام نخبة من الفنانين الكبار مثل جميلة عراس، وعبد القادر جريو.