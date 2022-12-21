قناة النهار “زهرة: “دخلت لمحو الامية وبديت نقرا ورحت نصلي التراويح بالواقفة بقلم قناة النهار نشر في 21 ديسمبر 2022 - 22:13 حكاية نجاح شارك غرِّد أرسل 19 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/51JYa اقرأ أيضا زين عامر: المنتخب البرازيلي كان تحت الضغط والأنانية كانت الغالبة بين اللاعبين قناة النهار 09 ديسمبر مناجم.. 3 سنوات من عهدة الرئيس تبون.. الجزائر تحيي ثرواتها المنسية قناة النهار 12 ديسمبر "زين عامر: "ديدييه ديشان هو احسن مدرب في دورة مونديال قطر قناة النهار 18 ديسمبر الفرصة الثانية/ قصّة شاب ضـ ـرب معلّمه بـالمدور بعدما تنمّر عليه وضحك عليه زملاءه .. ترقّبوها قناة النهار 11 ديسمبر طالع هابط: مشاهد جد مؤثرة.. إبن ينفخ في وجه والدته اثناء طواف الكعبة للترويح عليها قناة النهار 15 ديسمبر صريح جدا: معرض الإنتاج الوطني.. فخر الصناعة الجزائرية قناة النهار 15 ديسمبر تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 08 ديسمبر أحمد في رحلة البحث عن نبتة الضرو بتيسمسيلت قناة النهار 11 ديسمبر الوزير الأول: أولينا عناية بالغة للتكفل بالأم والطفل من خلال تحقيق 98% من الولادات في وضع صحي مراقب قناة النهار 19 ديسمبر ببساطة هاوليك الحل : كيف يحدث المرض النفسي ؟ قناة النهار 19 ديسمبر