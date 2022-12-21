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قناة النهار

“زهرة: “دخلت لمحو الامية وبديت نقرا ورحت نصلي التراويح بالواقفة

بقلم قناة النهار
“زهرة: “دخلت لمحو الامية وبديت نقرا ورحت نصلي التراويح بالواقفة
حكاية نجاح
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