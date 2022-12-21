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زهرة: زدت بنصف عمود فقري والأطباء قالوا لعائلتي مستحيل تعيش “حبة في ظهرها ماتهدر ما تمشي”

بقلم النهار أونلاين
زهرة: زدت بنصف عمود فقري والأطباء قالوا لعائلتي مستحيل تعيش “حبة في ظهرها ماتهدر ما تمشي”
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