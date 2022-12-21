قناة النهار زهرة: زدت بنصف عمود فقري والأطباء قالوا لعائلتي مستحيل تعيش “حبة في ظهرها ماتهدر ما تمشي” بقلم النهار أونلاين نشر في 21 ديسمبر 2022 - 22:45 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/r3epj اقرأ أيضا تساؤلات: الأمراض الحديثة .. هذه هي التقنيات الجديدة للكشف عنها قناة النهار 17 ديسمبر لايوجد معادلة للنجاح .. وهذا هو الدليل قناة النهار 06 ديسمبر الشيخ النوي: شباب جزائري من سعيدة مستفيد من الدعم يريد العمل والبنك يعطل المشاريع قناة النهار 08 ديسمبر "رئيس الجمهورية :" نفضّل إنشاء ورشات لتصليح البواخر في أقرب وقت خاصة بواخر المسافرين قناة النهار 14 ديسمبر ورقلة : وفـ.ـاة خمسة أفراد من عائلة واحدة إختناقا بالغاز قناة النهار 09 ديسمبر أجواء مستقرة ودرجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق قناة النهار 13 ديسمبر رئيس الجمهورية : التوجه نحو ريادة الأعمال المرتكزة على الإبتكار أولوية ملحّة لمعالجة إشكالية التشغيل قناة النهار 05 ديسمبر دلال خير: طفل مصاب بالصمم يحتاج إلى عملية زراعة قوقعة وعائلته تعاني الفقر والحرمان قناة النهار 02 ديسمبر ملك الأردن يتلقى شروحات وافية عن تاريخ الجزائر قناة النهار 04 ديسمبر فاسألوا: النهي عن الإيذاء قناة النهار 15 ديسمبر