زهرة طاطار تهدي الجزائر ميدالية ذهبية في البطولة الإفريقية لألعاب القوى

حصدت الجزائرية زهرة طاطار، أول ميدالية ذهبية للجزائر، اختصاص رمي المطرقة، ضمن منافسات البطولة الإفريقية لألعاب القوى لفئة الأكابر، الجاريةبأكرا (غانا) من 12 إلى 17 ماي.

وبالإضافة إلى حيازتها لقب البطولة الإفريقية لإختصاص رمي المطرقة، تحمل طاطار، كذلك الرقم القياسي الجزائري برمية طولها 82,70 مترا حققتها سنة 2025.

ويمثل الجزائر في هذه الطبعة من البطولة الإفريقية لألعاب القوى، 10 رياضيين، يمثلون ستة اختصاصات مختلفة، حسب الإذاعة الوطنية.

يذكر أن هذه الطبعة من البطولة الفريقية لألعاب القوة، تكتسي طابعا خاصا، كونها تقام لاول مرة في غانا، وبالتحديد بجامعة غانا، بمدينة ليغون في العاصمة أكرا.