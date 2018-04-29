زهرتان في عمر الربيع.. في حاجة للحماية من ذئاب النهار ووحوش الليل

إلى القائم الأول على ولاية بومرداس

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد..

بخاطري المكسور وقلبي المتصدع خوفا وخشية على بناتي القاصرات من وحوش الليل وذئاب النهار، أكتب إليكم وأخاطب من في يده الحلّ والربط، أن ينظر إلى قضيتي بجدية، فأنا صاحبة حق ضائع أتمنى تحصيله وليس هذا بمستحيل، فالحق لا يضيع طالما وراءه طالب.

أنا السيدة «م.ف» من ولاية بومرداس، أقيم في كوخ لا يليق بقيمة البشر، لأنه لا يتوفر على أدنى شروط الحياة الكريمة، زد على ذلك هو ليس آمنا، لأنه مهترئ عن الآخر. للعلم، فإنه من المفروض أن أستفيد من مسكن في إطار حملات الترحيل التي مسّت «حي الكرمة»، إلا أن انتظاري طال، ولأنني أعرف مدى ما يتميز به والي الولاية من عدل وإنصاف، ومساندته للمواطن الضعيف، أناشده بأن ينظر إلى بناتي بعين الرحمة، كما أناشد أصحاب القلوب الرحمية التدخل من أجل النظر في قضيتي، ولكم في ذلك كل الأجر والثواب.

اليوم سأنام مرتاحة البال بعدما أفضيت بوجعي وأخرجت هذه الغصّة التي جثمت على صدري وحوّلت حياتي إلى جحيم لا يطاق، وأنا على أتم اليقين بأنني سأحظى بالاستجابة من طرفكم أنتم يا أصحاب القرار، فلا تدعوني أرجوكم فقد طال الانتظار.