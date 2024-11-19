زهير بللو يتسلم مهامه على رأس وزارة الثّقافة

إستلم “زهير بللو” صباح اليوم الثلاثاء، مهامه على رأس وزارة الثّقافة والفنون خلفا لـ”صورية مولوجي”، وهذا خلال حفل تنصيب تم تنظيمه بمقر الوزارة.

وبهذه المناسبة، شكر الوزير الجديد، زهير بللو، في كلمة له رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها على عاتقه.

متعهدا بتوفير كل الظروف لجميع النخب في مختلف المجالات للعمل سويا على رفع الرهان والتحدي لتحقيق قفزة ثقافية وفنية نوعية وأصيلة.

كما شكر بالمناسبة صورية مولوجي على كل الجهود التي بذلتها في سبيل تجسيد تعهدات السيد الرئيس. متمنيا لها التوفيق والسداد في مهامها الجديدة.

وبدورها شكرت صورية مولوجي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ثقته في شخصها، متمنية لزهير بللو، التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.