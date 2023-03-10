زهير جلول يترأس اجتماعا لتطوير الرياضة المدرسية والنسوية

قامت المديرية الفنية الوطنية بالاجتماع اليوم بالمسؤولين الفنيين للاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية بسيدي موسى.

وترأس الاجتماع جلول زهير نائب DTN بحضور رشيد ايت محمد رئيس قسم التطوير والنخبة.

ويهدف الاجتماع إلى تحديد خارطة الطريق للعملية التي سيتم إطلاقها لهذه السنة.

كما شدّد جلول زهير على توفير الهياكل. و تطوير الكرة القدم النسائية من خلال تدريب إدارتها وتزيودها بوسائل النجاح.

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