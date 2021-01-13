زواج.. أرامل مطلقات ورجال غايتهم الاستقرار

أنا سيدة من العاصمة، 43 سنة، أبحث عن زواج مستقر أشغل منصبا محترما بمؤسسة وطنية، مطلقة ولي بنت، أملك مسكنا خاصا، طويلة القامة.

أود زواج سعيد برجل من إحدى ولايات الوسط، لا يتجاوز 55 سنة، أرمل أو مطلقا، يكون عاملا مستقرا ويعاملني بحنية.

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الرقم السري: 133893

أنا من شرق البلاد، مطلق وليس لديه أولاد، 50 سنة، موظف مستقر بمؤسسة وطنية، ولي مسكن خاص.

لا أشترط في الزوجة إلا أن تكون جادة، ماكثة في البيت، لا تتعدى 45 عاما، لا يهم أرملة أو مطلقة.

الرقم السري: 133894

حسين، من ولاية قسنطينة، 62 سنة، متقاعد، أملك مسكنا خاصا، مطلق وليس لدي أولاد، أبحث عن زواج مستقر.

أتمنى زوجة من شرق البلاد، تتعدى 55 عاما، تكون ماكثة في البيت، ولا يهمني وضعها الاجتماعي.

الرقم السري: 133895

رجل من العاصمة، 42 سنة، أعزب، لم يسبق له الزواج، عامل مستقر بمؤسسة وطنية، لديه مسكن في طور الإنجاز.

يريد فتاة من العاصمة والولايات المجاورة لها، عاملة أو ماكثة في البيت، تكون عازبة وأقل من 35 عاما.

133896

رجل من ولاية بجاية، أعزب، لم يسبق له الزواج، 54 سنة،عامل مستقر ولديه مسكن خاص،همه الوحيد زواج مستقر.

يتمنى زوجة من القبائل، أرملة أو مطلقة بولد فقط، أقل من 50 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت.

133897

رجل من الشرق، لكنه مقيم وعامل بولاية بومرداس، موظف بشركة وطنية، يبلغ 40 سنة، لديه مسكن خاص، طويل القامة وخمري البشرة.

يتمنى زوجة من وسط أو شرق البلاد،لا تتعدى 35 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت، أرملة أو مطلقة دون أولاد.

133898

من ولاية برج بوعريريج، 28 سنة، مطلقة من دون أولاد، ماكثة في البيت، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

تريد رجل لا تهمها ولايته، أقل من 50 عاما، أرمل أو مطلقا، وتقبل التعدد مع من يضمن لها السكن الخاص.

133899

سعاد من ولاية باتنة، 29 سنة، أرملة من دون أولاد، جميلة، طويلة وبيضاء البشرة،ماكثة في البيت.

تتمنى رجل من شرق البلاد، عامل مستقر،لا يتعدى 40 عاما،أرمل أو مطلقا،كما تقبل بالتعدد بتوفير مسكن مستقل.

133900