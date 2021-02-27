زواج.. أرامل.. نساء ورجال يبحثون عن التعدد والاستقرار

سفيان، من بجاية، 32 سنة، أعزب، يمارس حرفة النجارة بورشته الخاصة، يملك مسكنا خاصا، وسيم وأشقر، ويبحث عن زواج مستقر.

يبحث عن شريكة من بومرداس، تيزي وزو، بجاية، أقل من 30 سنة، عاملة أو ماكثة بالبيت، عزباء، وتريد زواج سعيد.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134191

محمد من تيارت، 44 سنة، تاجر وهو مقيم مع الأهل، مطلق من دون أولاد.

يريد زوجة، مقبولة الشكل، أقل من 40 سنة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد.

الرقم السري لصاحب العرض : 134192

شابة من تيبازة، 40 سنة، عزباء، حرفية صناعة الحلويات في البيت، ملمّة بمسؤولياتي كأنثى، وتبحث عن زواج مستقر.

أريد رجل، من الوسط، لا يتجاوز 50 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، عامل مستقر ومسكن خاص.

الرقم السري لصاحبة العرض : 134193

أنا شابة من الوسط، 40 سنة، مصمّمة أزياء، مطلقة دون أولاد، طويلة القامة، تبغتي زواج سعيد.

أبحث عن زوج من 45 إلى 55 سنة، لا يهم إن كان أرمل أن مطلّقا، عامل مستقر، لديه مسكن خاص.

الرقم السري: 134194

محمد من العاصمة، مطلق لديه أولاد بالغون مستقرون في حياتهم، متقاعد ولديه مسكن خاص.

يريد امرأة من العاصمة وضواحيها، من 40 إلى 50 عاما، دون أولاد إن كانت مطلقة أو أرملة، ماكثة في البيت.

الرقم: 134195

علي من عين الدفلى، 65 عاما، أرمل متقاعد بأولاد بالغين مستقرين، يريد تجديد حياته عبر زواج مستقر.

يريد امرأة لا تتجاوز 55 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، موظفة أو ماكثة في البيت، من الوسط.

الرقم: 134196

عبد الرزاق من تيبازة، يبحث عن التعدد، فهو مستقر في زواجه الأول، 63 سنة ويبحث عن زواج ثاني.

يريد امرأة، سنها بين 45 و55 سنة، من العاصمة أو إحدى ولايات الوسط، يقبلها مطلقة أو أرملة بأولاد.

الرقم: 134197

حنان من أم البواقي، مطلقة لم أتجاوز 29 سنة، جميلة المظهر، ماكثة في البيت، أعمل بصناعة الحلويات التقليدية التي أتقنها.

أريد رجل، مطلق أو أرمل بولدين، لا يتجاوز40 سنة، لديه مسكن خاص وعمل مستقر.

الرقم: 134198