زواج.. أرامل ورجال ونساء يبحثون عن الحلال

عون أمن بمؤسسة عمومية من العاصمة، 53 سنة، يملك مسكنا خاصا،مطلق ولديه ولدين تحت رعاية أمهما، يبحث عن الزواج المستقر.

ويريد الزواج من امرأة من العاصمة والولايات المجاورة لها، حبذا لو تكون قبائلية، عاملة أو ماكثة في البيت.

وجميلة الشكل ويقبلها أرملة أو مطلقة من دون أولاد، سنها بين 45 و50 عاما.

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الرقم السري: 133947

وأبو بكر من البليدة، مطلق بولدين، متقاعد من مؤسسة وطنية، 54 سنة، ولديه مسكن خاص.

ويريد امرأة من ولايات الغرب أو الوسط،عاملة أو ماكثة بالبيت، أرملة أو مطلقة من دون أولاد، لا تتعدى 50 عاما.

الرقم: 133948

وأبو عبد الله من وهران، مطلق، لديه أولاد تحت وصاية الأم، 52 سنة، متقاعد من مؤسسة “سوناطراك”.

ويريد امرأة من غرب البلاد، 35 و40 عاما، أرملة أو مطلقة من دون أولاد، ماكثة في البيت.

الرقم: 133949

نقدم فتاة من ولاية تيزي وزو،32 سنة، حرفية بالمنزل، زوج من أي ولايات من الوطن، سنه حتى 50 عاما.

و لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا، عامل مستقر ولديه مسكن.

الرقم: 133950

امرأة من القبائل، عزباء، 48 سنة، تمارس حرف الخياطة بالمنزل، مقبولة الشكل جدا، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة.

وتتمنى الزواج من رجل من منطقة القبائل أو مناطق الوسط،لا يتجاوز 60 عاما،مطلقا أو أرمل حتى بأولاد،موظفا مستقرا ولديه مسكن.

الرقم: 133951

حبيبة موظفة بمنصب مرموق ومحترم، 50 سنة، وتظهر أقل بكثير من سنها، مقبولة جدا ومعتدلة القوام.

وتود أن ترتبط برجل من إحدى ولايات الشرق، بين 55 و65 عاما، مطلقا أو أرمل بأولاد، عامل مستقر ومسكن خاص.

الرقم: 133952

سعيد من تيزي وزو، مقاول، 50 سنة، تقبل قدره بعد رحيل زوجته إلى مأواها الأخير، وأب لأولاد، ويملك مسكنا خاصا.

ويتمنى امرأة من مناطق القبائل، لا تتجاوز 50 عاما، مطلقة أرملة من دون أولاد، عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم: 133953

أما احمد من سطيف رجل أرمل وأب لبنت 8 سنوات، 44 سنة، موظف مستقر بمؤسسة وطنية، ولديه مسكن خاص.

ويريد امرأة من شرق البلاد، لا تتعدى 44 عاما، عازبة، أرملة أو مطلقة، يفضلها ماكثة في البيت.

الرقم: 133954