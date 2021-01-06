زواج.. أرامل ومطلقون يريدون الزواج

أرامل يرغبون في الهناء والستر

من تكون لي عونا أكون لها خير سند

أنا أرمل، أب لبنتين، من ولاية البليدة، 54 سنة، متقاعد وحياتي مستقرة والحمد لله وأملك مسكنا خاصا، أريد زوجة صالحة.

وأم حنون على بنتي تكون متقية، من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتجاوز 50 عاما.

وأقبلها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين، وشرطي الوحيد أن تكون ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133841

من تقبل عرضي في الحلال

أرمل من وهران، 55 عاما، ليس لديه أولاد، يملك مسكنا خاصا، يعمل طبّاخا، مقبول الشكل، يريد أنثى تحترمه وتحفظ شرفه.

ويقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد،لا تتعدى 50 سنة،وحبذا لو تكون من إحدى ولايات الغرب،عاملة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133842

هل من امرأة صادقة تكون على الدوام طيّبة ورفيقة؟

عمر من العاصمة، 58 سنة، أرمل بلا أولاد، يحيا وحيدا في بيته الكبير، يمارس التجارة.

يريد امرأة لا تتجاوز 50 عاما، يقبلها مطلقة أو أرملة بولدين، من العاصمة وضواحيها، موظفة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133843

موظفات يرغبن في الارتباط

أستاذة من الشرق تبحث عن رفيق الدرب

أنا امرأة من الشرق الجزائري، 48 سنة، عزباء، موظفة في سلك التعليم ومقيمة في العاصمة، مقبولة الشكل وبيضاء البشرة.

أريد رجل يحبني ويقدرني، لا تهمني ولايته، سنه بين 50 و58 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد.

كما أقبله عقيما أمضي معه بكل ثبات إلى غد أجمل وأفضل بإذن الله، فقط أن يكون متحليا بحسن النيّة.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133844

مهندسة في الأربعين تخطّط لحياة رائعة وتحلم بقرّة العين

بلغت 41 سنة، ولا زلت أداعب أحلام الطفولة وأريد أن أتوج يوما عروسة، تخرجت بشهادة جامعية كمهندسة.

أريد رجلا من العاصمة أو الولايات المجاورة لها، سنه لا يتجاوز 50 عاما، يكون عاملا مستقرا.

لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا من دون أولاد، أمنحه الحب والود وكل الحنان.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133845

رجال في الخمسين يناشدون قرّة العين

ابن البليدة يناشد عروسا طيّبة

محمد من البليدة، مطلق ولديه أولاد تحت رعاية أمهم، 54 سنة، متقاعد ويملك مسكنا خاصا.

يريد امرأة صادقة، صالحة وشريفة، تكون من البليدة أو العاصمة أو حتى الولايات المجاورة لهما.

حبذا لو تكون موظفة، سنها لا يتعدى 45 عاما، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بطفل على الأكثر.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133845

مودتي وكل حبي لسيدة تعرف قدري.. فأين أنت؟

عبد الحميد من العاصمة، 52 سنة، عصف الطلاق بحياته، موظف مستقر ولديه مسكن خاص.

يريد إنسانة واعية وحنون من العاصمة وضواحيها،لا تتجاوز 48 عاما، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد.

كما يريدها موظفة مستقرة ويعد من وضع فينا كامل ثقته بالوفاء وحياة المودة والرخاء.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133846

نيتي صادقة فهل أجد زوجة صالحة؟

عبد القادر من غليزان، 54 سنة، موظف مستقر في مؤسسة وطنية ويملك مسكنا خاصا.

يريد زوجة يبدأ إلى جانبها تجربة جديدة بعد الطلاق الذي كسر قليلا من معنوياته، والذي لم يسفر عن أولاد.

تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري،سنها بين 35 و40 عاما،مطلقة أو أرملة من دون أولاد، عاملة أو الماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133847

قسنطيني ابن الجود.. يرجو الحلال على سنّة خير الخلق في الوجود

عبد العزيز، 43 سنة، مطلق ولديه أولاد، عامل مستقر ومقيم مع الأهل، يقول إنه عاش تجربة قاسية في الحياة.

يطلب زوجة من أي منطقة، أرملة أو مطلقة، وحبذا لو كانت عاملة في قطاع التربية، لا تتعدى 43 عاما.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133848