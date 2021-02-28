زواج.. أرامل ونساء ورجال يبحثن عن الحلال

سعيد من القبائل، 50 سنة، أرمل ولي أولاد هم أعزّ ما أملك، مقاول، ولدي مسكن خاص، أحوالي المادية مرتاحة والحمد لله.

أبحث عن زوجة أقل من 49 سنة، أقبلها أرملة أو مطلقة من دون أولاد، وشرطي أن تكون ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134199

أنا امرأة 50 سنة، من سطيف، موظفة مستقرة وصاحبة بيت، أبتغي أن أجعله مملكة إلى جانب رجل مقتدر وذو أصول.

أبتغي رجل بين 52 و60 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل، كما أقبل أن أكون الثانية ويعي مسؤوليته تجاه بيتين.

134200

صبرينة 36 سنة، عزباء، ماكثة في البيت ومدبرة جيدة لأموره، ذات جمال خلاب وأخلاق عالية.

تريد رجل موظفا مستقرا، بين 36 و45 سنة، من الوسط أو الشرق، أعزب، وتقبله مطلقا أو أرمل بطفل واحد.

134201

شابة 35 سنة، ماكثة في البيت، بيضاء البشرة وطويلة القامة، أنثى متفهمة وتقدّر الظروف.

تريد رجل من الغرب أو الوسط، لا يتجاوز 45 سنة، مطلق أو أرمل.

134202

شابة من وهران، 50 سنة، عزباء، سمراء، مقبولة الشكل، محترمة وجادة.

تود رجل من الغرب أو الوسط، 53 و65 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، لديه مسكن خاص ومصدر رزق ثابت.

134203

كمال من جيجل، 45 سنة، مطلق وأب لأبناء في رعاية الزوجة، موظف مستقر ولدي مسكن خاص، أريد التعدد.

أريد امرأة من الشرق، بين 30 و40 سنة، ماكثة في البيت.

134204

جلول من وهران، مطلق وأب لطفلة تحت وصاية الأم، 47 سنة، تاجر وأملك مسكنا خاصا.

أتمنى،امرأة من القبائل وضواحيها 40 و45 عاما، لم يسبق لها الزواج، أرملة أو مطلقة دون أولاد، عاملة أو ماكثة بالبيت.

134205

عبد القادر من العاصمة، 50 سنة، مطلق، متقاعد ولي بيت يتسع أن يكون لأحلامي مرفأ.

أريد امرأة من العاصمة، البليدة أو تيبازة، لا تتجاوز 45 سنة، لا يهم مطلقة أو أرملة بأولاد.

134206