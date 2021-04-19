زواج.. أربعينيات ورجال يبحثون عن الاستقرار

أنا امرأة من الجنوب، 46 سنة، لم يسبق لي الزواج، خياطة، وأنا بأحسن صورة والحمد لله، بيضاء البشرة، متوسطة القامة.

أبتغي رجل بين 46 و55 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، عاملا مستقرا ولديه مسكن خاص.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134544

أنا شابة عاصمية، 42 سنة، ماكثة في البيت لم يسبق لي الزواج، جميلة، متوسطة القامة وبيضاء البشرة.

اريد رجل من العاصمة فقط أو ضواحيها، لا يتجاوز 50 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل دون أولاد.

134545

جميلة رشاقة، نعومة، لطافة وطيبة، من جيجل، 44 سنة، لم يسبق لي الزواج، ماكثة في البيت، أعتني بوالداي وأبرّهما.

اريد رجل من الشرق، 44 إلى 55 سنة، أقلبه مطلقا أو أرمل بولدين على الأكثر.

134546

رجل من البرج 49 سنة، تاجر ميسور ويملك مسكنا خاصا، محترم ومتدين، مطلق بولدين في رعاية زوجته.

يتمنى زوجة من الشرق، ماكثة في البيت، لا تتجاوز 43 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد.

134547

حمزة من باتنة، 33 سنة، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر بمؤسسة خاصة، مقيم مع الوالدين، على خلق كبير وملتزم.

يريد امرأة من الشرق، خاصة باتنة، تبسة وڤالمة أو ولايات الغرب كتلمسان ووهران، عزباء.

حبذا لو كانت موظفة في سلك التعليم أو ماكثة في البيت سنها بين 24 و28 سنة.

134548

سامي من قسنطينة 43 سنة، مطلق بثلاثة أولاد برعاية والدتهم، يشغل منصب بمؤسسة عمومية، لديه مسكن خاص.

يريد امرأة من الشرق أو العاصمة، لا تتجاوز 40 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة دون أولاد.

134549

مراد من تيزي وزو، 51 سنة، مهندس معماري، لم يسبق لي الزواج، ولديّ بيت.

أريد زوجة من الوسط،لا تتجاوز 45 سنة، عزباء وجميلة الشكل، وحبذا عاملة مستقرة بالتعليم، أقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد.

134550

أنا امرأة عاصمية، 43 سنة، إطار في مؤسسة وطنية مرموقة، مطلقة ببنت بالمستوى الجامعي، بيضاء البشرة، طويلة القامة.

ولي أيضا بيت.

ابحث عن رجل سنه لا يتجاوز 53 سنة، من العاصمة فقط أو ضواحيها،موظف مستقر، لا يهمني مطلقا أو أرمل فقط أريده دون أولاد.

134551