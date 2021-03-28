زواج.. إطارات يبحثن عن الاستقرار ورجال يريدون الحلال

أنا شابة عاصمية 39 سنة، إطار بقطاع الصحة، لم يسبق لي الزواج، جميلة الشكل وحنونة، طيبة ومسالمة، أحب الخير للغير.

أريد رجل لا يتجاوز 50 عاما، موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل واحد.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134375

امرأة 46 سنة، من الوسط الجزائري، مطلقة دون أولاد، أشغل منصبا مرموقا في قطاع جد حساس.

أريد رجل من الوسط، بسبب ظروف العمل، لا يتجاوز 65 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد كبار.

134376

لم أجد مانعا في أن أبحث عن ضالتي المتمثلة في زوج صالح يكون لي نِعم السند في حياتي،

أنا أشغل منصبا مرموق عزباء من بومرداس، أعانق 40 سنة، لم يسبق لي الزواج، على قدر من الجمال ورفعة الأخلاق.

أبتغي رجل 40 و50 سنة، أعزب وأقبله مطلقا بأولاد، موظفا مستقرا وأقبل العيش مع أهله.

134377

أنا رجل من الشرق، 60 سنة، مطلق وأنا أب لأربعة أبناء تحت رعاية والدتهم، متقاعد.

أريد من الشرق، من 30 إلى 40 سنة، ماكثة في البيت، جميلة الشكل، أقبلها مطلقة أو أرملة من دون أبنا.

134378

رجل من الغرب، مقيم بالعاصمة، مطلق عامل مستقر ولديه مسكن خاص، 55 سنة، طويل القامة وخمري البشرة.

أريد امرأة أقبل مطلقة أو أرملة بولد أو ولدين،من العاصمة أو ضواحيها،38 و45 سنة، موظفة أو ماكثة بالبيت.

134379

أنا شاب عاصمي، مطلق، 35 سنة، تاجر، مسؤول وواعٍ بمكانة المرأة في حياتي.

أريد امرأة جميلة عاملة مستقرة، من العاصمة وضواحيها، لا تتجاوز 35 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد.

134380

طمحت أن أكون زوجة وأمّا، وكتب عليّ الطلاق وأنا لم أرتد ثوب الزفاف.

قررت أن أمضي وأنجح بأي مجال يمكنه أن يسعدني وأؤجل النظر بمسألة الزواج لوقت آخر.

لم أنكسر ومضيت بتعلم حرفة الخياطة والنجاح فيها بالقدر الذي خرجت فيه من أزمة وشيكة.

امرأة من الوسط، 42 سنة، مطلقة قبل الدخول.

أريد رجل لا يتجاوز 55 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل، أقبل أن أكون الثانية.

134381